СМИ узнали о недавнем отказе Финляндии предоставить убежище нападавшему в Турку

Исполнитель теракта в финском городе Турку некоторое время назад запрашивал убежище, но ему было отказано. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила местная телерадиокомпания MTV со ссылкой на источник в полиции.

По данным канала, нападавший, 18-летний гражданин Марокко, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и проживал в центре для приема беженцев в Турку. Как передает Reuters, финская полиция отказалась от комментариев на этот счет, уточнив только, что задержанный действительно «проходил процесс по запрашиванию убежища».

18 августа марокканец напал с ножом на прохожих в центре Турку. Он ранил нескольких человек, двое из которых погибли, еще десять пострадали. Среди пострадавших — финны, шведы и итальянцы.

Полиция открыла огонь по атаковавшему и ранила его в ногу, затем он был задержан. Позже в рамках расследования были задержаны еще четыре гражданина Марокко. Инцидент расследуется как теракт.

Правоохранительные органы полагают, что целью атаки были женщины. «В настоящий момент ситуация выглядит так, что целью атаки были женщины. Погибшие в результате нападения — женщины, среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам», — отметил представитель полиции во время пресс-конференции 19 августа.