Число пострадавших от нападения в Финляндии выросло до 10

В результате нападения в финском городе Турку пострадали 10 человек, еще двое погибли от ножевых ранений. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает портал Yle.

Уточняется, что трое из десяти госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему и ранила его в ногу, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны. Разыскиваются еще несколько предполагаемых нападавших.