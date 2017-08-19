Мир
 

Число пострадавших от нападения в Финляндии выросло до 10

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В результате нападения в финском городе Турку пострадали 10 человек, еще двое погибли от ножевых ранений. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает портал Yle.

Уточняется, что трое из десяти госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему и ранила его в ногу, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны. Разыскиваются еще несколько предполагаемых нападавших.

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