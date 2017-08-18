СМИ сообщили об одном погибшем в результате нападения в финском городе Турку

По крайнем мере один человек погиб, еще восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в финском городе Турку, передает в пятницу, 18 августа, телекомпания Yle.

В настоящее время полиция разыскивает еще нескольких предполагаемых нападавших. Жителям советуют не появляться в центре города.

Ранее 18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны.

28 июля в одном из супермаркетов немецкого города Гамбург вооруженный ножом неизвестный напал на находившихся там людей. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.