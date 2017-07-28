Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

В одном из супермаркетов немецкого города Гамбурга вооруженный ножом неизвестный напал на находившихся там людей. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших не называется.

Подозреваемый в совершении атаки задержан. По данным Bild, стражи порядка разыскивают еще одного мужчину, который может быть вероятным сообщником нападавшего.

В начале июня афганец в лагере для беженцев напал с ножом на россиянку с ребенком. В результате пятилетний мальчик погиб, его мать получила ранения. Прибывшие на место стражи порядка застрелили нападавшего.

