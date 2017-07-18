Мусульманин обезвредил напавшего на него бандита и накормил его яичницей

Смотритель одной из дублинских мечетей обезвредил вооруженного ножом грабителя и накормил его яичницей. Об этом сообщает ирландский ресурс The Independent.

Али Ясин обнаружил 28-летнего Стивена Бойла, когда тот прятался под столом, и потребовал от него уйти. В ответ Бойл накинулся на Ясина с ножом, ранил его и попытался убежать. Смотритель, однако, догнал обидчика, сбил его с ног и попросил успокоиться. Затем он приготовил яичницу, накормил нападавшего и согласился выслушать рассказ

После завтрака Бойл ушел, без разрешения прихватив с собой два мобильных телефона. На следующий день Ясин поехал в центр города, чтобы заблокировать принадлежавшие ему номера, и случайно вновь повстречал Бойла. Тот извинился и вернул похищенную технику.

На суде он признал себя виновным в краже. Бойл, однако, пояснил, что забыл про телефоны, когда покидал гостеприимного Ясина, которого назвал «хорошим парнем».

Как уточняет издание, за плечами Бойла уже 110 обвинений в различных злодеяниях, 63 из которых — обвинения в грабеже. «Это ваш распоследний шанс», — сказала ему судья Кэрен О'Коннор. Вынесение приговора ожидается в августе.