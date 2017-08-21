Бразильянке вызвали скорую после просмотра хоррора «Проклятие Аннабель»

Посетительнице кинотеатра в Бразилии стало плохо после просмотра фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

«Сеанс хоррора "Проклятие Аннабель" в бразильском кинотеатре закончился вызовом скорой. Зрительница истерила на полу и била себя по голове», — говорится в посте.

В ролике видно, что женщина кричит и плачет. Она не может успокоиться в течение минуты. Зрительницу вынесли из зала на руках.

Премьера картины в Бразилии состоялась 17 августа. Лента стала сиквелом хоррора «Проклятие Аннабель», вышедшего в 2014 году, — тогда некоторые французские кинотеатры сняли фильм с проката из-за психоза зрителей.