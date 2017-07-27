Warner Bros. выпустила VR-рекламу хоррора с «вашими величайшими страхами»

Warner Bros. Pictures

В преддверии российской премьеры хоррора «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» компания Warner Bros. выпустила панорамную рекламу фильма. Ролик был опубликован 26 июля на YouTube и за день собрал более 43 тысячи просмотров.

На 360-градусном видео зритель оказывается в слабо освещенной детской. Под напряженный аккомпанемент мебель и куклы внезапно оживают, а демоны, вылезающие из разных углов комнаты, начинают пугать героя. «Отсюда нет выхода. Вы вынуждены столкнуться с вашими величайшими страхами», — утверждается в описании ролика.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — детективный триллер, сюжет которого рассказывает о приютских девочках, ставших жертвами одержимой демоном куклы по имени Аннабель. Премьера фильма в России назначена на 10 августа.

Панорамное видео, или VR-ролик, — видео, на котором зритель может увидеть все, что происходит за пределами объектива, и управлять ракурсом камеры, направляя ее в нужную ему сторону.