Скала Джонсон сделал селфи в космосе и успел на съемки боевика с помощью Siri

Видео: Apple / YouTube

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала вместе с голосовым помощником Siri сыграли главные роли в рекламной короткометражке от Apple. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании и за сутки набрал более 600 тысяч просмотров.

На видео, в котором Скала играет сам себя, он представлен крайне занятым человеком с крайне плотным графиком — он одновременно занимается спортом, ухаживает за карликовым деревом и бреет голову. Даже на телевидении говорят, что у актера ни на что не хватает времени.

Джонсон принимает вызов и с помощью голосового помощника начинает выполнять список срочных дел. За несколько минут актер успевает побывать пилотом самолета, раскрасить потолок храма, выпустить коллекцию одежды, приготовить блюдо «от шефа», выступить на концерте, сделать селфи в космосе и даже успеть на съемки очередного боевика.