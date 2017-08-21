Воспитатели бельгийского детсада объявили о радикализации воспитанников

Воспитатели детского сада в Бельгии заявили, что часть воспитанников находится под влиянием радикального ислама. Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Как следует из внутреннего отчета, некоторые дети цитируют и переписывают стихи из Корана во время игр, отказываются ходить в сад в пятницу, не здороваются за руку с девочками. Кроме этого, как сообщают воспитатели, они именуют других детей свиньями и проводят пальцем по горлу, намекая на его перерезание.

Одна из девочек сообщила, что у нее есть нареченный в Марокко, за которого она выйдет замуж, когда подрастет. Воспитатели попытались довести это до сведения родителей, но обнаружили, что те вполне одобряют действия детей.

В ноябре 2014 года об опасности радикализации в детсадах заявили несколько австрийских политиков. Лидер ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе подчеркивал, что религиозное обучение в дошкольных учреждениях необходимо тщательно контролировать с целью противодействия экстремистским течениям, так как впоследствии молодые мусульмане могут присоединиться к боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).