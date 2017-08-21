Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии

Власти японской префектуры Мияги на острове Хонсю приняли решение удалить со своего официального сайта видео, рекламирующее отдых в регионе. Об этом пишет газета The Japan Times.

На такой шаг администрация префектуры пошла после того, как получила по телефону, электронной и обычной почте почти 400 жалоб и негативных комментариев по поводу ролика. Недовольные японцы называют видео сексистским и непристойным.

В ролике снялась японская порноактриса Дан Мицу (Dan Mitsu), настоящее имя Шизука Сайто (Shizuka Saitō). На записи она запечатлена на фоне различных достопримечательностей Мияги. Артистка также общается с созданными с помощью компьютерной графики черепахами (это животное является символом префектуры).

Зрителям не понравился ряд сцен, в частности снятые крупным планом губы Дан Мицу, а также некоторые ее реплики с намеками сексуального характера.

Губернатор Мияги Йошихиро Мурай (Yoshihiro Murai) выразил уверенность в том, что данный ролик помог увеличению турпотока в префектуру. Ранее чиновник выступал в защиту этого видео и отказывался его удалять.