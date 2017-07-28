Деревня в Швейцарии стала туристическим хитом из-за вирусного видео

Приток туристов в деревню Лавертеццо на юге Швейцарии резко вырос после того, как в сети опубликовали видео, снятое в населенном пункте. Об этом сообщает The Local.

Итальянец Марко Капедри (Marco Capedri) выложил ролик 10 июля на своей странице в Facebook. Он снял живописные виды Лавертеццо, в частности, реку Верзаска, в долине которой расположена деревня.

Капедри также назвал Лавертеццо «Миланскими Мальдивами». Дело в том, что Милан находится в часе езды от швейцарской деревни. На момент написания заметки пост Капедри набрал 2,7 миллиона просмотров. Число отдыхающих из Италии также увеличилось в Лавертеццо с того времени.

Однако местные жители не особенно рады этому. По словам одного из них, путешественники ведут себя неподобающе: спят в машинах, ходят полуголыми по улицам, мусорят и превращают долину в «туалет под открытым небом».

Мэр Лавертеццо Роберто Баччиарини (Roberto Bacciarini) заявил, что ситуация находится под контролем. Он похвалил Капедри за то, что тот сделал деревню более популярной. Вместе с тем градоначальник добавил, что итальянец мог бы попросить своих соотечественников не нарушать местные правила.

В конце мая администрация швейцарской деревни Бергюн запретила туристам фотографировать населенный пункт из-за его красоты.