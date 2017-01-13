В австрийской деревне стали нанимать вышибал для охраны церквей от туристов

В австрийской деревне Халльштатт стали нанимать так называемых «вышибал» для охраны местных церквей и кладбища от туристов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает BBC News.

Населенный пункт, расположенный в федеральной земле Верхняя Австрия на севере страны, пользуется особой популярностью у групп путешественников из Азии. Однако туристы начали раздражать местных жителей тем, что они фотографируют церковные службы, делают селфи на похоронах и снимают скорбящих по покойным на кладбищах.

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В итоге церкви в Халльштатте начали закрывать двери для туристов, когда проводят обряды, или выставлять у входа охрану. К услугам вышибал стали прибегать и в ходе похорон. Местные церковные лидеры подчеркивают, что в храмах рады гостям, но только не во время религиозных церемоний.

В 2012 году копия Халльштатта была создана в южной китайской провинции Гуандун. Австрийская деревня является центром гальштатской археологической культуры и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

