Ставший туристическим хитом новый остров в США сняли на видео

Видео: @theouterbanks / Twitter

В интернет выложили видео с новым островом, появившимся у побережья американского штата Северная Каролина. Ролик опубликован в микроблоге The Outer Banks в Twitter.

Длина участка суши, получившего неофициальное название Ракушечный остров, составляет около 1,6 километра, ширина — примерно 152 метра. Как отмечается на видео, он постоянно увеличивается в размерах.

По словам местных жителей, данный объект появился у берегов Северной Каролины в апреле. Эта достопримечательность быстро стала популярной среди туристов. Однако представители экстренных служб призывают воздерживаться от ее посещения.

Как поясняют чиновники, с апреля по настоящее время по меньшей мере пять человек были отрезаны приливом от материка на Ракушечном острове, передает телеканал Fox News. Всех их спасли.