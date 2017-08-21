СМИ узнали о попросившемся домой после Чехии в России

Посол Чехии в России Владимир Ремек может до конца 2017 года покинуть свой пост. Об этом сообщает пражское издание Respekt.

По информации его источников, дипломат сам попросил о возвращении домой по личным причинам. В частности, сообщается, что Ремек хочет проводить больше времени со своей семьей, а его жена «чувствует себя оторванной от внуков».

Четырехлетняя миссия дипломата по плану должна продлиться до 2018 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Respekt, его пост может занять посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

В настоящее время Ремеку — первому летчику-космонавту Чехословакии — 68 лет. Он был назначен главой дипмиссии в России в ноябре 2013 года, приступил к обязанностям в январе 2014-го. До этого был депутатом Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии (с 2004 по 2013 год).

В марте 1978 года он стал первым человеком в космосе, не являющимся гражданином СССР или США. Вместе с полковником Алексеем Губаревым совершил полет на корабле «Союз-28», в ходе которого аппарат состыковался с орбитальной станцией «Салют-6». В общей сложности Ремек провел в космосе 7 суток 22 часа и 16,5 минут.