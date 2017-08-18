Путин назначил нового посла России в Индии

Российский президент Владимир Путин назначил замдиректора Генерального секретариата МИД России Николая Кудашева новым послом РФ в Индии. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 18 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кудашева Николая Ришатовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Индии», — говорится в документе.

Предыдущий представитель РФ в Индии Александр Кадакин, находившийся на этом посту с 2009 года, скончался в конце январе из-за болезни сердца. Последние полгода Москву в Нью-Дели представлял временный поверенный в делах дипмиссии Анатолий Каргаполов.

Николай Кудашев — кадровый дипломат и специалист по Юго-Восточной Азии. В 2014-2015 годах был послом РФ в Микронезии (государство в Океании) и Маршалловых Островах.