Путин назначил нового посла в Турции

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

До этого Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

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Ранее он был генконсулом в Стамбуле. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

В мае 2017-го назначение Ерхова на пост посла поддержал комитет Госдумы по международным делам.

Предыдущий глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года. Его обязанности возложили на советника-посланника посольства в Анкаре Сергея Панова, которого назначили временным поверенным.