Комитет Госдумы одобрил кандидатуру нового посла России в Турции

Комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России Алексея Ерхова на пост посла России в Турции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.

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Ерхов ранее занимал пост генерального консула России в Стамбуле.

Кандидатуру Ерхова еще предстоит одобрить на пленарном заседании Госдумы.

В настоящее время обязанности посла России в Турции исполняет советник-посланник Сергей Панов.

62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Ему выстрелили в спину во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре после атаки был ликвидирован силовиками. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.