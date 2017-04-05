Песков ответил на вопрос о назначении нового посла России в Турции

Москва пока не сообщала в Анкару о назначении нового посла, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 5 апреля. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет еще», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, был ли направлен в Турцию запрос на получение агремана для назначения дипломата.

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В конце декабря 2016 года Песков опроверг информацию о назначении послом России в Турции полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Ему выстрелили в спину во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре после атаки был ликвидирован силовиками. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.