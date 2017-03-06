Посольство запросило данные об аресте россиянки по делу убитого посла Карлова

Посольство России в Анкаре направило официальный запрос турецкой стороне в связи с появлением в СМИ публикаций об аресте россиянки, якобы связанной с убийством посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 6 марта, «Интерфаксу» сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

«Ответ пока не получен», — отметила она.

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Ранее ряд турецкий изданий, в том числе Yeni Akit Gazetesi, сообщил об аресте 33-летней россиянки Екатерины (фамилия не уточняется). Отмечалось, что до конца ноября 2016-го она поддерживала контакты с непосредственным исполнителем убийства Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в российский культурный центр в Анкаре. Кроме того, в материале утверждалось, что гражданка России якобы причастна к организации проституции в пятизвездочных отелях города.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его застрелил бывший сотрудник полиции Алтынташ, которого впоследствии ликвидировали местные силы безопасности. МИД России счел произошедшее терактом.