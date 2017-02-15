В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть причастен к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Anadolu.

По данным агентства, задержанный с инициалами Э.Б. доставлен в Управление по борьбе с терроризмом, его допрашивают следователи. Известно, что предполагаемый соучастник преступления связывался по телефону с убийцей российского дипломата.

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В настоящее время под арестом в связи с делом об убийстве Карлова находятся три человека, двое из них являются сотрудниками полиции.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого впоследствии ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.