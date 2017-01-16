Убийцу посла Карлова похоронили на безымянном кладбище в Анкаре

Убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова — бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа — похоронили на безымянном кладбище. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Anadolu.

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Согласно местным законам, родные Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако отказались сделать это.

Похороны прошли в пятницу, 13 января, однако известно об этом стало только сейчас.

За три дня до этого зал центра современного искусства, где было совершено покушение, был назван в честь российского дипломата. В конце декабря власти Анкары приняли решение назвать именем Карлова улицу, на которой расположено российское посольство.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.