Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище

Бывшего сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, ликвидированного после совершенного им убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, захоронят на безымянном кладбище. Об этом сообщает в четверг, 12 января, агентство Anadolu.

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По его информации, тело преступника отказались забирать из морга его родные. Они могли это сделать в течение 15 дней, однако прошло уже более трех недель. В этой связи сейчас решаются процедурные вопросы, после чего тело убийцы передадут представителям местного муниципалитета для захоронения.

10 января сообщалось, что зал центра современного искусства, где было совершено покушение, назван в честь дипломата. В конце декабря власти Анкары приняли решение назвать именем Карлова улицу, на которой расположено российское посольство.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.