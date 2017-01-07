Пять подозреваемых в причастности к убийству посла Карлова арестованы в Турции

Акция в память об убитом Андрее Карлове у храма Христа Спасителя в Москве

В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек. Об этом в субботу, 7 января, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

Четверо арестованных являются сослуживцами убийцы — полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа. Еще один человек — активист организации турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США; он курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире.

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Арестованным предъявлено обвинение в принадлежности к вооруженной террористической организации.

29 декабря 2016-го стало известно, что гражданка России, подруга Мевлюта Алтынташа, допрошена в Москве.

Посол Андрей Карлов был застрелен в Анкаре в Галерее современного искусства вечером 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки. Убийцу ликвидировали силовики.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»). В настоящее время убийство расследуется совместной группой российских и турецких специалистов.