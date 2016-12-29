СМИ сообщили о допросе россиянки по делу об убийстве посла Карлова

Гражданка России, являвшаяся подругой Мевлюта Алтынташа, убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, допрошена в Москве. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает газета Hürriyet.

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По данным источника издания в правоохранительных органах, некоторое время у пары были близкие отношения в Анкаре. Женщина вернулась в российскую столицу до покушения на дипломата.

Как отмечает газета, российские следственные органы нашли подругу Алтынташа и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что в течение некоторого времени общалась с этим мужчиной.

Посол Андрей Карлов был застрелен Мевлютом Алтынташем в Анкаре в Галерее современного искусства вечером 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки. Убийцу ликвидировали силовики.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»). В настоящее время убийство расследуется совместной группой российских и турецких специалистов.