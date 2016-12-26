Сестра убийцы Карлова рассказала о желании брата стать охранником Эрдогана

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, успешно сдал экзамен при устройстве на работу в охрану президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако его не приняли туда из-за недостаточного стажа работы в правоохранительных органах. Об этом Hürriyet Daily News рассказала сестра мужчины Сехер.

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По ее словам, Алтынташ вместе с другом С. проработали в полиции менее года. Сехер утверждает, что их семья была не очень религиозной. «Он пил алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или совершать намаз. У нас не такая семья», — сообщила Сехер.

Женщина утверждает, что ее брат не знал арабский язык. «Ему промыли мозги, он стал держаться от нас подальше. Говорят, что мы его воспитали подобным образом, но это совершенно не так», — приводит издание ее слова.

Сестра Алтынташа рассказала также, что большое влияние на него оказал сокурсник по полицейской академии С. При этом она отрицает, что брат был как-то связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, о чем заявляют турецкие власти. В частности, она отметила, что он не учился ни в одной из школ религиозного деятеля.

Сехер добавила, что смотрела видео убийства российского дипломата без звука, потому что не хотела слышать голос Мевлюта. «Я заметила, что на ролике он вел себя странно», — резюмировала она.

21 декабря турецкая газета Hürriyet сообщила, что Алтынташ был среди полицейских, обеспечивавших безопасность на мероприятиях с участием Эрдогана, однако он не был охранником турецкого лидера.

Андрей Карлов был застрелен Мевлютом Алтынташем в Анкаре в Галерее современного искусства вечером 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки. Убийцу ликвидировали силовики.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»).