МВД Турции заявило о спланированном характере покушения на российского посла

Следствие по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова установило, что преступление — не результат личной инициативы террориста, нападение было спланировано. Об этом, как передает Anadolu, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена», — уточнил министр, указав, что покушение на Карлова является результатом действий сил, пытающихся пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

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Сойлу добавил, что теракты, произошедшие в Турции после парламентских выборов 7 июня 2015 года, и вооруженное нападение на дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу», — сказал министр.

Сойлу отметил, что на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

62-летний Карлов погиб 19 декабря. В него выстрелили во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, вскоре был ликвидирован силовиками. По договоренности с властями Турции в расследовании преступления будет участвовать оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД России.