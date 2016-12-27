Песков прокомментировал слухи о назначении Бабича послом в Турции

Информация о назначении послом России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 декабря, передает РИА Новости.

«Пока никаких решений нет», — сказал он, комментируя появившиеся в СМИ данные о якобы готовящемся назначении.

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19 декабря в Анкаре произошло вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова. В него выстрелили во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре был ликвидирован силовиками.

Ранее Бабич рассматривался в качестве кандидата на пост посла России на Украине. Эта должность оказалась вакантной после того, как Михаил Зурабов был уволен с поста указом президента Владимира Путина в конце июля.

В украинском МИД заявили, что не рассматривают назначение нового российского посла, так как есть временный поверенный в делах Сергей Торопов и такая ситуация устраивает Киев.