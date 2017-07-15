В Турцию прибыл новый российский посол

Новый российский посол в Турции Алексей Ерхов прибыл на работу в Анкару. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

В аэропорту дипломата встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник, 17 июля.

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В субботу Ерхов примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота. На это мероприятие его пригласил председатель парламента Турции Ибрагим Кахраман по согласованию с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин в июне назначил Ерхова послом в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула в Стамбуле.

Предыдущий посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года. Его обязанности возложили на советника-посланника посольства в Анкаре Сергея Панова, которого назначили временным поверенным.