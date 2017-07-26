Президент Владимир Путин сменил российских послов в Боливии и Ирландии. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации в среду, 26 июля.

«Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в многонациональным государстве Боливия», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности главу российской дипмиссии в Сукре Алексея Сазонова от занимаемой должности.

Также Путин назначил Юрия Филатова новым послом России в Ирландии. Ранее этот пост занимал Максим Пешков.

В июне российский президент назначил новым послом РФ в Турции Алексея Ерохова.

