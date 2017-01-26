В Нью-Дели скончался посол России в Индии

В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

«На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера Александра Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений», — рассказали в посольстве.

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Дипломатическая работа и жизнь Александра Кадакина были тесно связаны с Индией. Время его работы на индийском направлении оказалось очень тяжелым, потому что после распада Советского Союза отношения между Москвой и Нью-Дели находились в кризисе. Кадакин, наряду с другими специалистами-индологами, активно работал над тем, что страны достигли такого уровня стратегического партнерства, на котором они находятся в настоящее время.

В 1972 году Александр Кадакин окончил МГИМО, тогда же приступил к дипломатической службе. С 1992 по 1997 год был послом России в Непале. Через два года провел первую командировку в качестве главы российской дипмиссии в Индии. С 2005 по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009-го вновь возглавил российскую дипмиссию в Индии.

Дипломат являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, французским, румынским языками, хинди и урду.