Кабмин утвердил план обеспечения россиян доступным жильем до 2019 года

Правительство утвердило план реализации программы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем. Документ в понедельник, 21 августа, опубликован на сайте кабинета министров.

План охватывает период до 2019 года. В нем указаны конкретные сроки, 24 значимых события и информация об ответственных за реализацию намеченного.

В сопроводительной записке к документу отмечается, что он выпущен в дополнение к соответствующей программе в целях эффективного мониторинга и контроля исполнения.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» была утверждена постановлением правительства от 20 сентября 2014 года.