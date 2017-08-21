Художник-абстракционист Карл Отто Гец умер на 104-м году жизни

Один из создателей немецкого информализма, художник Карл Отто Гец скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle в понедельник, 21 августа.

Гец родился в Германии в феврале 1914 года. Он изучал живопись в школе прикладного искусства в Ахене и писал картины в стилях абстракционизма и сюрреализма. С приходом нацистов к власти в 1933 году ему запретили рисовать и выставлять свои работы. Во время Второй мировой войны художника мобилизовали, он проходил военную службу в Норвегии.

Абстракционист был участником авангардистского движения «КОБРА». Отличительной особенностью работ его участников было искаженное изображение человеческих фигур и переосмысление первобытного и народного искусства.

Информализм — течение, в котором эмоциональность и спонтанность произведения ставится выше его логичности, любые правила в нем отвергаются, а художники отказываются от изображения людей и предметов, даже в абстрактной форме. Движение зародилось в 1945-1946 годах в Париже.