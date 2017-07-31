Умер автор скульптуры на площади Европы в Москве Оливье Стребель

Скончался бельгийский художник Оливье Стребель. Об этом в понедельник, 31 июля, РИА Новости сообщили в именном фонде скульптора.
«Мэтр Стребель скончался в субботу», — заявили собеседники агентства.
Художнику-монументалисту было 90 лет.
Бельгиец был участником авангардистского движения «КОБРА», отличительной особенностью течения было искаженное изображение человеческих фигур и переосмысление первобытного и народного искусства.
Оливье Стребель — автор скульптуры «Похищение Европы», которая была подарена Бельгией Москве и установлена в фонтане на площади Европы.