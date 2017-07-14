Умер художник-постановщик «Дракулы» и «Спасти рядового Райана»

Американский арт-директор Томас Сандерс скончался в штате Калифорния. Об этом сообщает Deadline в пятницу, 14 июля.

Причиной смерти стал рак. Художнику было 63 года.

Томас Сандерс дважды номинирован на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» — за фильм «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и картину «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы. Помимо этого, он работал над созданием таких лент, как «Стартрек: Бесконечность», «Миссия: невыполнима 2», «Мы были солдатами» и «Багровый пик».

Сандерс также выступил арт-директором фильмов «Храброе сердце» и «Апокалипсис» режиссера Мэла Гибсона. «Мир кино потерял непревзойденного художника. Он был мой друг и мой коллега, я буду скучать по нему», — заявил кинематографист.