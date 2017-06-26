Умер заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич

В Барнауле скончался заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич. Об этом в своем Facebook сообщил комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов.

Художнику было 79 лет. Он умер 24 июня, причина смерти не уточняется.

Похороны состоятся 28 июня. Организацией похорон займется Алтайская организация Союза художников России, передает «Аргументы и факты. Алтай».

Цесюлевич родился и вырос в Риге. Художник стал одним из основателей музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также инициатором создания картинной галереи в Алтайском государственном университете.

Картины Цесюлевича хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Музее Николая Рериха в Нью-Йорке и Музее города Саппоро в Японии.