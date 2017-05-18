Умер народный художник России Александр Тихомиров

Народный художник России, основатель направления живописи «оконопись» Александр Тихомиров скончался в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области в четверг, 18 мая.

Художнику был 61 год. Причина смерти не называется.

Отмечается, что прощание с Тихомировым состоится 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.

Тихомиров родился в 1956 году в городе Электросталь, Московская область. В 1984-м окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова.

В 1995 году художник зарегистрировал в Российском авторском обществе новое направление в живописи под названием «оконопись» — выполненные темперой на старых деревянных ставнях работы в стиле религиозных сюжетов.

В 2006-м Тихомирову было присвоено звание народного художника России.