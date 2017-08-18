Художница и радикальная феминистка Кьяра Фумаи умерла в возрасте 39 лет

В Бари скончалась итальянская художница Кьяра Фумаи. Об этом сообщает La Reppublica.

Ее тело было найдено в частной галерее Galleria Doppelgaenger. По информации издания, причиной смерти стала передозировка медикаментами.

Фумаи было 39 лет. Как сообщает газета, она приехала в Бари из Нью-Йорка, чтобы «справиться с личным кризисом».

В своих работах художница исследовала радикальный феминизм. Ее излюбленным жанром были лекции-перформансы. Она часто выступала в образе ясновидящей.

В 2013 году Кьяра Фумаи стала лауреатом Furla Prize. Летом 2012 года она приняла участие в арт-выставке dOCUMENTA(13).