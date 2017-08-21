Китайцы решили прицениться к Fiat Chrysler Automobiles

Автопроизводитель Great Wall Motor подтверждает намерение приобрести бренд Jeep у концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Китайская компания заинтересована в этой сделке, но официальное предложение пока не сделала, сообщает Reuters.

Информированный источник агентства утверждает, что Great Wall готова рассмотреть вопрос о приобретении не только бренда Jeep, но и всего концерна FCA, который в настоящее время является седьмым по величине автопроизводителем в мире.

Материалы по теме Все в порядке, падаю Итоги полугодия на российском авторынке

В феврале 2013 года китайская Zhejiang Geely Holding Group приобрела британскую компанию Manganese Bronze Holdings (MBH) — производителя лондонских такси. Сумма сделки составит 11,04 миллиона фунтов стерлингов (около 17,4 миллиона долларов). Компания МВН, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении, объявила о собственном банкротстве в октябре 2012 года. Zhejiang Geely оказалась крупнейшим кредитором МВН.

В марте 2010 года Китайская компания Geely объявила о приобретении шведского бренда Volvo за 1,8 миллиарда долларов. С 1999 года права на Volvo принадлежали автомобильному концерну Ford. Американская компания приобрела шведскую марку за 6,4 миллиарда долларов.

