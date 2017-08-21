Хороший слух посчитали признаком болезни

Британские и португальские ученые показали, что чуткий слух может быть признаком проблем с психическим здоровьем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Brain, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Специалисты полагают, что среди людей с чутким слухом распространены звуковые галлюцинации. В частности, тем, кто способен разобрать чью-либо речь через стойку в шумном баре, могут слышаться мнимые голоса.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя магнитно-резонансную томографию головного мозга людей с чутким слухом. Среди них оказалось примерно в три-четыре раза больше людей с нарушением психического здоровья, чем обычно. Всего обследование прошли 34 человека, половина из которых отличались чутким слухом.

Специалисты отмечают, что примерно 15 процентов людей слышат посторонние голоса, однако большинство не признаются в этом. Объясняют данный феномен влиянием опыта, основанного на услышанном ранее, на индивидуальные процессы восприятия и познания, за реализацию которых отвечает головной мозг.