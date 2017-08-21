Среди российской молодежи выросла популярность рабочих профессий

Число россиян, желающих освоить рабочую профессию увеличилось. По данным Минобрнауки, более 59 процентов выпускников девятых классов в сентябре начнут учиться по специальностям среднего профессионального образования (СПО).

С 1 сентября к освоению программ СПО приступят более 976 тысяч человек. В 2016 году первокурсников было 934 тысячи, а в 2015 году — 910 тысяч.

В министерстве отметили, что в 2016 году среди наиболее популярных у поступающих профессий были повар-кондитер, автомеханик, сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтер и мастер по обработке цифровой информации.

Наименьшей популярностью пользуются программы обучения на машиниста крана, слесаря по ремонту строительных машин и портного.

В июне HeadHunter сообщил, что самые высокооплачиваемые неофисные профессии — парикмахеры, водители и сварщики. Самая низкая зарплата у представителей профессий, не требующих образования или особой квалификации: у дворников, уборщиков и грузчиков.