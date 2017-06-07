Роструд подсчитал число работающих по специальности россиян

Лишь 27 процентов россиян работают по специальности, указанной в дипломе. К таким выводам пришли специалисты Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) на основе опроса, проведенного на портале «Работа в России» сообщает РИА Новости.

Число опрошенных не указывается. Согласно полученным результатам, более половины россиян выбрали профессию самостоятельно, без консультаций со специалистами и сервисами по профориентации. Еще 19 процентов прислушались к советам родственников и друзей. Лишь 2,5 процента респондентов признались, что выбрать будущую профессию им помогли на профориентационных мероприятиях.

«В результате только 27 процентов всех опрошенных сообщили, что их текущая работа полностью соответствует полученной ими специальности по образованию. То есть уже сейчас, когда темпы цифровизации экономики только нарастают, мы видим, как часто люди "промахиваются" с выбором профессии», — уточнил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев.

В начале апреля Минтруд назвал наиболее востребованные профессии в 2017 году. Среди них юристы, врачи, работники IT-сферы, а также специалисты в сфере строительства, транспорта и промышленности. Работодатели стали чаще отказывать менеджерам и документоведам, а также претендентам на руководящие должности в бизнес-структурах.