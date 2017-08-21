Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов

Американская компания Samsonite показала новую модель зонта из коллекции PRO-DLX4. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа. Каркас сделан из специального сплава углеродного волокна и алюминия, который применяется в авиационной промышленности.

Вес зонта — 140 граммов. Специальная тефлоновая ткань защищает от влаги. В дополнение к аксессуару идет фирменный чехол.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

Фото: пресс-служба Samsonite 1 /5

Среди новинок марки — бизнес-коллекция Karissa Biz. В нее вошли дорожная сумка-даффл, вместительный шоппер, модный рюкзак, компактная сумка-мессенджер с ручками в виде дужки и мобильный чемодан с передним карманом на молнии и четырьмя колесиками.