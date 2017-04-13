Samsonite купил онлайн-площадку товаров для путешествий

Американская компания Samsonite купила ведущего онлайн-продавца товаров для путешествий eBags, сообщает ProFashion. Сумма сделки составила около 105 миллионов долларов.

«Будучи специалистом номер один по онлайн-продажам сумок и багажа в США, eBags станет прекрасным дополнением к нашему существующему бизнесу, — сказал генеральный директор Samsonite Рамеш Тайнуола. Он добавил, что сделка дала основу для расширения присутствия компании в интернете.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

Фирма eBags основана в 1998 году, на онлайн-площадке продаются чемоданы, сумки и одежда.

