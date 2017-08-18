Samsonite использовал инновационный материал для сумок и чемоданов

Американская компания Samsonite представила подборку с коллекциями Cosmolite и Karissa. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 18 августа.

В линейку Cosmolite вошли чемоданы и сумки, созданные из инновационного материала Curv. Модели, по словам представителей марки, являются одними из самых прочных и легких среди коллекций твердого багажа. Другая линейка — Karissa — ориентирована на женщин и учитывает актуальные модные тенденции.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

Одна из новинок марки — бизнес-коллекция Karissa Biz. В нее вошли дорожная сумка-даффл, вместительный шоппер, модный рюкзак, компактная сумка-мессенджер с ручками в виде дужки и мобильный чемодан с передним карманом на молнии и четырьмя колесиками.