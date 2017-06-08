Samsonite показал износоустойчивые сумки для бизнес-леди

Американский производитель чемоданов Samsonite представил новую бизнес коллекцию Karissa Biz для женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 июня.

В нее вошли дорожная сумка-даффл, вместительный шоппер, модный рюкзак, компактная сумка-мессенджер с ручками в виде дужки и мобильный чемодан с передним карманом на молнии и четырьмя колесиками..

Модели выполнены из легкого износоустойчивого нейлона. Цветовая палитра представлена в черном, бежевом, темно-синем и насыщенном красном оттенках.

Еще одна новинка — линейка косметичек. В ней представлены несколько моделей, в том числе прозрачный мини-кейс, классические косметички на молнии и с закрывающимся клапаном, а также два подвесных комплекта дорожных органайзера.

Компания Samsonite основана в Денвере, США, в 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.