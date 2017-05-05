Samsonite выпустил коллекцию чемоданов к лету

Американский производитель чемоданов Samsonite выпустил коллекцию багажа для летних путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 мая.

В обновленную линейку S’Cure вошли чемоданы в морском стиле, дополненные аксессуарами в виде брелоков с морским узлом на канатной веревке, а также багаж, оформленный в подчеркнуто яркой «тропической» расцветке. Коллекция S’Cure изготавливается из инновационного полипропилена Flowlite.

Фото: пресс-служба Samsonite 1 /2

Трехточечная система блокировки обеспечивает сохранность вещей, а специальное уплотнение на створах ограничивает проникновение воды. Летняя коллекция S’Cure 2017 отличается стилистическим сочетанием ручек и колес, а также яркими акцентами на водоотталкивающей поверхности багажа.

Компания Samsonite основана в Денвере, США, в 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

В январе 2017 года компания показала новую коллекцию сумок и портфелей. В нее вошла классическая модель Equinox в черном и коричневом цветах, а также новая линейка West Harbor, где объединяются актуальные тренды и винтаж. Еще одна новинка — Sygnum с отделениями для планшета и ноутбука.