Россияне «почувствовали себя Кобзоном» из-за ситуации с визами в США

Российские пользователи сети отреагировали на заявление американской дипмиссии о приостановке выдачи неиммиграционных виз в США на всей территории России.

В Twitter принялись массово выражать опасения за судьбу звезд эстрады и обучающихся за границей детей чиновников и припомнили американцам уничтожение памятников конфедератам, которыми россияне по неизвестным причинам интересовались на протяжении последних недель.

Часть пользователей при этом не собирается сдаваться и уже обдумывает альтернативные способы получения виз, другие же просто выражают свое сожаление.

В понедельник, 21 августа, американская дипмиссия объявила о паузе в выдаче виз российским гражданам. Решение обусловлено «мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России. Начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена, все назначенные ранее собеседования отменены. 1 сентября планируется возобновление выдачи виз в Москве.