Девушка в Великобритании дважды за вечер стала жертвой домогательств

Девушка в Великобритании дважды подверглась сексуальным домогательствам за одну поездку на поезде. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел вечером 12 августа, когда 17-летняя британка возвращалась домой после музыкального фестиваля. В поезде неизвестный мужчина помог ей с багажом, затем сел рядом с девушкой, начал ее щекотать и попросил, чтобы она его поцеловала. Получив отказ, он попытался взять у нее номер телефона. После этого она пересела.

На новом месте девушка пожаловалась попутчику, представившемуся как Лэнс (Lance), на пристававшего к ней мужчину. Однако новый знакомый начал трогать британку, как отметили в полиции, неподобающим образом. Отмечалось, что Лэнс также трогал себя.

Девушка обратилась в правоохранительные органы, стражи порядка ищут свидетелей произошедшего.

В 2016 году пассажира лайнера, следовавшего из Испании в Великобританию, задержали за эксгибиционизм и сексуальные домогательства на борту. 26-летний испанец Кристиан Абу-Шаер (Christian Abu-Schaer) стоявший в очереди в туалет, показал гениталии сидевшей рядом 10-летней девочке. Позднее он схватил за ягодицы одну из стюардесс.