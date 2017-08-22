Медсестра пермской больницы обязала пациенток ухаживать за чужими детьми

В сообществе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте» опубликовали снимок объявления, которое вывесили в медучреждении в поселке Полазна. Оно касается матерей, которые лежат в больнице вместе со своими детьми.

В тексте говорится: «Мать обязана ухаживать не только за своим ребенком, но и за другими детьми отделения. Нести дежурство в отделении, мыть полы в палате, делать ежедневно влажную уборку, содержать в опрятности свою постель и тумбочку, а также постели других детей палаты».

Кроме того, согласно посту, пациентки должны «помогать медсестре в выполнении простейших медицинских процедур, укладывать и кормить детей». Отмечается, что при нарушении правил врач имеет право выписать женщину с отметкой о нарушении режима.

Судя по комментариям, пользователи соцсети разошлись во мнениях по этому поводу. «А санитарам и медсестрам уже не платят? Такое ощущение, что мама не в больницу попала, а в бесплатное рабство, пока малыш не вылечится», — указала одна из них. Другая же выразила такую точку зрения: «А в чем проблема?! Как я поняла, там много маленьких деток без мам, которых уже не кормят, но они совсем-совсем малыши! И если вы несколько дней поухаживаете за ними, позаправляете их кровати и помоете в палате пол, ничего страшного не случится».

Между тем в полазненской больнице Ura.ru сообщили, что объявление было написано по личной инициативе одной из медсестер, которая уже не работает в медучреждении. «В настоящее время данная информация удалена. Фактов, подтверждающих ограничение в госпитализации матерей с детьми, необходимости дежурств родителей по уборке палат, не выявлено», — добавила заместитель главного врача Наталья Рычина.