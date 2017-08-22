Напавший с ножом на прохожих в финском Турку сознался в содеянном

Финский суд арестовал 18-летнего выходца из Марокко Абдеррахмана Мешкаха, напавшего с ножом на прохожих в городе Турку 18 августа. Об этом сообщает Helsingin Salomat.

Подозреваемый выступил в суде по видеосвязи — после ранения, полученного при задержании, он находится в больнице. Мешках признал свою вину, однако он отрицает, что его действия носили террористический характер.

Материалы по теме Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики Что стоит за кровавым терактом в Барселоне

Марокканец, вооруженный ножом, атаковал прохожих в центре города в пятницу. В результате две женщины погибли, еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших — финны, шведы и итальянцы. Произошедшее признали терактом.

Полицейские открыли огонь по нападавшему и ранили его в ногу, затем он был задержан. Позже в рамках расследования были задержаны еще четыре подданных Марокко.

Турку — портовый город на юго-западе Финляндии. В нем проживают порядка 180 тысяч человек.